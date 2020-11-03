На Зангиланском направлении уничтожена разведывательно-диверсионная группа ВС Армении

БАКУ /Trend/ - 2 ноября на государственной границе с Арменией в направлении Зангиланского района пресечена очередная провокация ВС Армении, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны.

Обезврежена разведывательно-диверсионная группа ВС Армении, которая, атаковав азербайджанские подразделения, пыталась захватить стратегические высоты на государственной границе.

Армянские войска были вынуждены отступить, неся потери и оставив на поле боя вооружение и боеприпасы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)