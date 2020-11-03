Уничтожен командир мотострелкового полка ВС Армении - минобороны

БАКУ /Trend/ - В результате обстрела в ходе боев на Ходжавендском направлении фронта подземных укрытий на позициях 3-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии вооруженных сил Армении было уничтожено большое количество личного состава.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в результате мер, принятых Азербайджанской Армией в этом направлении, уничтожен также командир мотострелкового полка полковник Гор Ишханян.