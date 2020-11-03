Уничтожены пушки ВС Армении в Ходжавендском направлении фронта (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - 3 ноября во второй половине дня на Ходжавендском направлении фронта были уничтожены три пушки вооруженных сил Армении.
Об этом сообщили Trend в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
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