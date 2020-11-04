Минобороны Азербайджана о последней ситуации на фронте

БАКУ /Trend/ - В течение дня 3 ноября и в ночь на 4 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различного стрелкового оружия, пушек и минометов позиции подразделений азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта.

Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить.

В течение суток были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 3 гаубицы-пушки Д-30, 1 зенитная установка «Застава М-55», 1 тактический БПЛА, 3 военных грузовика армянских ВС.

Азербайджанские войска контролируют оперативную обстановку.

(Редактор: Натаван Эфендиева)