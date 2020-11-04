Уничтожена зенитная установка ВС Армении на одной из высот на Ходжавендском направлении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Подразделения азербайджанской армии продолжают деятельность по выведению из строя военной техники ВС Армении, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобороны.

Сегодня точным ударом была уничтожена зенитная установка "M-55" ВС Армении, доставленная на одну из высот на Ходжавендском направлении фронта.

Отметим, что 3-пушечная зенитная установка 20-миллиметрового калибра, изготовленная в 1955 году и установленная на многоцелевом легкобронированном транспортере (МТЛБ), предназначена для поражения летящих на малых высотах целей и живой силы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)