Всестороннее развитие сотрудничества в СНГ невозможно до урегулирования нагорно-карабахского конфликта - Али Асадов

БАКУ/Trend/ - Всестороннее развитие сотрудничества в СНГ невозможно без урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции.

"Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с государствами-участниками СНГ как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Но всестороннее сотрудничество в рамках Содружества невозможно без урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - сказал Асадов.