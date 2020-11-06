Лозунг “Karabakh is Azerbaijan” на дорогах Чикаго (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По инициативе Aзербайджанского центра по средне-западным штатам Америки и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой на центральных дорогах американского штата Чикаго установлены табло с изображением флага Азербайджана и лозунгом “Karabakh is Azerbaijan”. На табло также отмечено, что армяне берут на прицел мирных жителей Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

По словам руководителя центра Фарида Мамедова, электронные табло установлены над дорогой, ведущей из международного аэропорта “Ohare” в город, а также над дорогами “James Addams Memorial Tollway” и “River Road” с тем, чтобы их могли видеть, как можно больше людей. Эта традиция будет продолжена и в других штатах США.

Наш соотечественник отметил, что азербайджанцы, проживающие в США, делают все возможное для того, чтобы довести до внимания мировой общественности захватническую и террористическую политику Армении.