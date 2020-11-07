Для подавления огневых точек армянских ВС азербайджанская армия принимает меры только в пределах наших границ - Анар Эйвазов

БАКУ /Trend/ - Для подавления огневых точек армянских ВС азербайджанская армия принимает меры только в пределах наших границ.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Он отметил, что из документов и других разведывательных материалов, полученных в ходе осмотров в Зангилане и на других освобожденных от оккупации территориях, становится очевидно, что азербайджанская армия ведет борьбу и с наемниками.

"Противник должен понять, что единственный способ выжить для него - это незамедлительно сложить оружие и покинуть поле боя. Ни иностранные боевики, ни какие-либо добровольные группировки не смогут остановить азербайджанского солдата. Оперативная обстановка находится под контролем нашей армии, бои на всех направлениях фронта продолжаются", - сказал Эйвазов.