В результате обстрела армянскими ВС Тертера ранено гражданское лицо - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы, грубо нарушая требования достигнутого режима гуманитарного прекращения огня, продолжают совершать преступные действия против мирного гражданского населения Азербайджана.

Как сообщили Trend в субботу в Генпрокуратуре Азербайджана, 7 ноября вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу Тертерский район с разных направлений ракетами и тяжелой артиллерией.

"Сегодня примерно около 17:00 в результате падения снаряда рядом с частным жилым домом в селе Аски Пара Тертерского района был ранен Османов Нусрат Гурбан оглу, 1962 года рождения. В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в существующих условиях следственные мероприятия", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.