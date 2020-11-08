Азербайджан уверенными шагами движется к полной победе над оккупантом - Хусейн Алтыналан

БАКУ /Trend/ - В эти дни на наших глазах меняется ход истории.

Об этом в воскресенье сказал Trend пресс-секретарь посольства Турции в Азербайджане Хусейн Алтыналан, комментируя освобождение от армянской оккупации города Шуша.

Он подчеркнул, что находившаяся под оккупацией в течение 28 лет Шуша обладает исторической значимостью.

"Глава" сепаратистского режима провел здесь т.н. "инаугурацию", а Никол Пашинян - водил хороводы. Доблестная азербайджанская армия прогнала оккупантов с этой земли, как псов, о чем и говорил Президент Азербайджана", - сказал Алтыналан.

Он отметил, что Азербайджан уверенными шагами движется к полной победе: "Как и заявлял Президент Ильхам Алиев, на освобожденных от оккупации территориях будет звучать азан. Эти священные места обретут прежний облик".

(Текст: Турал Гараджаев)