Сыновья азербайджанского народа восстанавливают закон и справедливость - ливанский историк

БАКУ /Trend/ - Освобождая свои территории, сыновья азербайджанского народа восстанавливают закон и справедливость. Об этом сказал Trend известный ливанский историк Али Бекраки.

Он отметил что, день освобождения города Шуша - это тот день, когда народ и армия сплочены воедино.

«День освобождения города Шуша Азербайджанской армией - историческое и знаменательное событие. Мы поздравляем Азербайджанское Государство и народ Азербайджана с возвращением своих исторических земель, с событием, воплощения которого требовали резолюции Организации Объединенных Наций», - сказал Бекраки.

Отметим, что сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша.

"С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! Сердечно поздравляю всех шушинцев!", - сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу.