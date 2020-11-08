Освобождение Шуши от оккупации - это исторический день - посол Азербайджана во Франции

БАКУ/Trend/ - Освобождение Шуши от оккупации - это исторический день. Мы освободили Шушу в очень сложных условиях.

Об этом сказал Trend посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

«Фактически это победа не только над Арменией, но и над коалицией, которая неофициально поддерживает Армению. Это, в первую очередь, победа азербайджанской армии. Армия ВС Азербайджана побеждает в технологической войне. В то же время, за этим достижением стоит огромный экономический потенциал нашего государства. Как сказал Президент Ильхам Алиев, эта победа также результат нашей сильной экономики, внешней политики и дипломатии", - сказал он.

Мустафаев отметил, что сейчас ситуация изменилась, статус-кво уже не существует, возвращение только пяти оккупированных районов уже не актуально.

«На данный момент самый логичный шаг для Армении - вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана. Армения должна думать о том, какую роль после этого она хочет играть в регионе. Эта страна всегда играла деструктивную роль. Этой стране пора задуматься о том, будет ли она участвовать в обеспечении мира или продолжит свою агрессивную политику? Но первое условие - это вывод оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана», - заключил посол.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)