Минобороны Азербайджана о последней ситуации на фронте

БАКУ /Trend/ - 8 ноября в течение дня и в ночь на 9 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различного стрелкового оружия, пушек и минометов позиции подразделений азербайджанской армии и населенные пункты Азербайджана на различных направлениях фронта.

Об этом Trend передает в понедельник со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. В течение суток подразделениям армянских ВС были нанесены серьезные удары на основных направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, вынужден был отступить.

В течение суток было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, 1 танк Т-72, 1 пушка Д-30, 1 минометный расчет, 1 военный грузовик с боеприпасами армянских ВС.

В настоящее время боевые действия продолжаются. Оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских войск.

(Редактор: Натаван Эфендиева)