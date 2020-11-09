Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Государственного флага (ВИДЕО)

Нагорно-карабахский конфликт 9 ноября 2020 11:53 (UTC+04:00)
Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Государственного флага (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Государственного флага, сообщает в понедельник Trend

"Героические азербайджанские братья-тюрки! Поздравляем вас с Днем Государственного флага! Гордимся вами, и еще раз поздравляем с победой. Верим, что флаг Азербайджана скоро будет развеваться во всем Карабахе. Мы - одна нация, два государства!" - говорится в публикации на странице министерства в Twitter.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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