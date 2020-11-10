В последние годы Франция заняла откровенно проигрышную проармянскую позицию - политолог

БАКУ /Trend/ - В последние годы Франция заняла откровенно проигрышную проармянскую позицию, сказал Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

Он отметил, что попытки сделать ставку на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ретранслировать его мысли и идеи в переговорный процесс, желать протолкнуть неопределенные инициативы в ООН - оказались безрезультативными и проигрышными для Франции вариантами развития событий и участия в процессе урегулирования карабахского конфликта.

Велизаде отметил, что заявление правительства Франции о «выражении озабоченности в связи с военным продвижением к городу Шуша» никак не влияет на будущее урегулирования конфликта.

«Заявление Парижа можно оценивать, как бег в сторону уходящего поезда. Какая Минская группа ОБСЕ? Где она? Давайте откровенно скажем, последнее соглашение было принято без Минской группы, а Франции в принятии этого заявления и рядом не было»,- сказал он.

Политолог не исключает, что Франция, как страна - член группы Минской группы ОБСЕ, на каком-то этапе подключится к решению конфликта, поскольку окончательное урегулирование предусматривает соблюдение тех формальностей, которые были определены ОБСЕ.

Он подчеркивает, что у Парижа была за последние десятилетия возможность отличиться, предложить новую интересную конструкцию переговорного процесса, с более очевидными результатами, но она этого не сделала.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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