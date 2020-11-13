В Варшаве проведен автопробег по случаю победы, одержанной Азербайджаном в Карабахе

БАКУ/Trend/ - В Варшаве по инициативе Координационного совета азербайджанцев Польши и азербайджанской общины в Польше проведен автопробег под лозунгом “Карабах – это Азербайджан!”.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

Наряду с азербайджанцами, проживающими в Варшаве, к автопробегу присоединились наши соотечественники, живущие в Кракове, Гданьске и Люблине, а также представители украинской общины.

Hаши земляки передвигались по улицам города на машинах с вывешенными на них флагами Азербайджана, проезжали перед посольствами зарубежных стран в Варшаве и в заключение, собравшись на центральной площади, устроили фейерверк. Участники пробега отметили, что наш священный флаг вновь развевается в колыбели древней культуры – городе Шуша, это пробуждает у каждого азербайджанца, проживающего за пределами Азербайджана, чувство радости и гордости. Представители азербайджанской общины выразили Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашей победоносной армии признательность за славную победу, одержанную на поле боя.

Затем участники пробега посетили Дом Азербайджана в Варшаве и сделали фотографию на память с трехцветным флагом Азербайджана.

(Редактор: Наталья Кочнева)