Al Jazeera English подготовил видеоматериал касательно вывода армянских ВС из Кельбаджарского района (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Телеканал Al Jazeera English подготовил видеоматериал, посвященный деталям касательно вывода Армянских ВС из оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана, а также эмоциям беженцев, которым пришлось покинуть свои родные края почти 30 лет назад, передает в понедельник Trend.

В ходе репортажа, корреспондент Al Jazeera English приводит исторические факты касательно оккупации данного района, а также слова азербайджанских беженцев из Кельбаджара, которые сильно расстраиваются при виде того, что армяне вытворяют в районе перед тем как покинуть его.

Сделав акцент на том, что Азербайджан предоставил Армении отсрочку до 25 ноября, чтобы мирное население могло спокойно покинуть район, в репортаже приводится комментарий начальника Управления международного военного сотрудничества минобороны Азербайджана Гусейна Махмудова, который отмечает, что задача миротворцев, прибывших в данный район, убедиться в том, что армяне освободили оккупированные районы.

"После почти 30-летнего ожидания азербайджанские беженцы из Кельбаджарского района с нетерпением ждут возвращения на свои родные земли", - подытожил корреспондент Al Jazeera English.

(Редактор: Наталья Кочнева)