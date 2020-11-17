Кабмин Турции обсудит сегодня ситуацию после карабахской войны

БАКУ /Trend/ - Сегодня на заседании Кабмина Турции под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждена ситуация после карабахской войны, сообщает во вторник Trend.

В ходе заседания будут обсуждены вопросы, связанные с процессом возвращения Азербайджану в рамках достигнутой договоренности оккупированных Арменией земель, а также отправкой военных для проведения Турцией и Россией совместного мониторинга.

Заседание Кабмина Турции начнется в 16:30 по бакинскому времени.

(Текст: Кямаля Сеидова)