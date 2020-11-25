Новые кадры вхождения подразделений азербайджанской армии в Кельбаджарский район (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Новые видеокадры вхождения подразделений азербайджанской армии в Кельбаджарский район, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Напомним, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район.

Для обеспечения движения наших подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)