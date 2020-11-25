Распространены снимки Кельбаджара, снятые со спутника (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеркосмос" распространило снимки Кельбаджарского района, снятые со спутника, сообщает в среду Trend.

Снимки Кельбаджарского района после освобождения от оккупации сняты со спутника "Azersky".

За время оккупации армянские вандалы разрушили в Кельбаджарском районе многочисленные историко-культурные памятники, музеи, санаторий "Истису" и другие важные объекты. Также подверглись агрессии армян монастырские комплексы "Худаван" и "Гянджасар" на территории района, являющиеся образцами зодчества Кавказской Албании.

Напомним, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район.

(Текст: Кямаля Сеидова)