Азербайджан внес свой вклад в защиту мировых христианских памятников - Минкультуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Являясь мультикультурной и мультирелигиозной страной, Азербайджан всегда был домом для представителей всех наций и религий, которые веками мирно сосуществовали и работали здесь.

Об этом, как передает в среду Trend, говорится в статье Заместителя министра культуры Азербайджана Севды Мамедалиевой, опубликованной The Wall Street Journal.

В своем материале, Мамедалиева отметила, что христианская община Азербайджана является жизненно важной и активной частью общества страны, чьи памятники и культовые сооружения охраняются и регулярно реставрируются азербайджанским государством.

«С самого начала нагорно-карабахского конфликта Армения неоднократно пыталась обвинить Азербайджан в причинении ущерба церквям и другим исторически важным памятникам. Это делалось без существенных доказательств и не было подтверждено какой-либо независимой международной организацией. Итак, для протокола ясно: азербайджанские вооруженные силы не атакуют исторические, культурные и, особенно, религиозные здания и памятники», - написала она.

Напротив, пишет Мамедалиева, Азербайджан внес свой вклад в защиту христианских исторических памятников не только внутри страны, но и за её пределами.

«Как свидетельствуют многие факты, армяне разрушили историко-культурные памятники, важнейшие объекты инфраструктуры, такие как больницы и школы, жилые дома на оккупированных землях Азербайджана. Эти преступления служат нанесению долгосрочного ущерба и замедлению восстановления освобожденных от армянской оккупации территорий, а также уничтожению нашей истории», - сказала она.

(Редактор: Наталья Кочнева)