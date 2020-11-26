Уровень религиозной толерантности в Азербайджане намного выше, чем во Франции и других странах Запада - бывший гендиректор ИСЕСКО

БАКУ /Trend/ - Более чем уверен, что уровень религиозной толерантности в Азербайджане намного выше, чем во Франции и других странах Запада.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на своей странице в Twitter написал бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри.

«Я многократно совершал визит в Азербайджан для участия в различных мероприятиях и неоднократно встречался с представителями различных религиозных конфессий. Франция, а также некоторые другие страны Запада молчали, когда армяне варварски уничтожали мечети в Карабахе и превращали их в хлев. Сегодня эти же страны, молчавшие перед фактом уничтожения азербайджанских культурных ценностей, требуют от Азербайджана уважать исторические ценности христиан», - пишет он.

Отметим, что являясь мультикультуральной и мультирелигиозной страной, Азербайджан всегда был домом для представителей всех наций и религий, которые веками мирно сосуществовали и работали здесь.

Христианская община Азербайджана является жизненно важной и активной частью общества страны, чьи памятники и культовые сооружения охраняются и регулярно реставрируются азербайджанским государством.

С самого начала нагорно-карабахского конфликта Армения неоднократно пыталась обвинить Азербайджан в причинении ущерба церквям и другим исторически важным памятникам. Это делалось без существенных доказательств и не было подтверждено какой-либо независимой международной организацией. Следует подчеркнуть, что азербайджанские вооруженные силы не атакуют гражданские цели. Напротив, Азербайджан внес свой вклад в защиту христианских исторических памятников не только внутри страны, но и за её пределами.

Как свидетельствуют многие факты, армяне разрушили историко-культурные памятники, важнейшие объекты инфраструктуры, такие как больницы и школы, жилые дома на оккупированных землях Азербайджана.