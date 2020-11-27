Христианские памятники в Карабахе являются древним азербайджано-албанским наследием - Ягуб Махмудов

БАКУ/Trend/ - Защитникам христианских памятников» заявляю, что армянские вандалы на территории бывшего Иреванского ханства, в том числе в городе Иреван сровняли с землей более 300 мечетей, кладбищ и многочисленных исторических памятников, принадлежащих азербайджанскому народу. Зверства армянских вандалов в настоящее время мы видим и на освобожденных от оккупации землях Карабаха. Там разрушены наши мечети и другие исторические памятники, а в некоторых мечетях содержались свиньи и коровы. Это тяжкое оскорбление не только азербайджанского народа, но и всего исламского мира. Но все это совсем не интересует некоторых западных кругов, и «защитники христианства» молчат!

Как сообщает Trend, об этом заявил директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана, академик Ягуб Махмудов.

Ягуб Махмудов сказал, что «свыше 120 французов, в том числе Ален Делон, Пьер Ришар и Жан Рено, на днях подписались в поддержку армян, и вопреки историческим фактам, заявили, что они проживают в Карабахе более 2000 лет. А президент Франции Макрон беззастенчиво заявляет о наличии в Карабахе якобы армянского культурного и религиозного наследия. Кажись, некоторые западные круги открыто защищают армянских вандалов. Как ни странно, но группа российских деятелей культуры, таких армянских прихвостней, как Гребенщиков и Спиваков, также обратились к ЮНЕСКО с просьбой защитить христианские памятники в Карабахе. К сожалению, на этом провокации против Азербайджана не заканчиваются! И Сенат Франции, вдохновленный Макроном, принял проект резолюции о признании так называемой «Нагорно-Карабахской Республики». Таким образом, Франция, один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, наконец-то открыто продемонстрировала свою проармянскую позицию!»

Историк отметил, что все исторические памятники Азербайджана, в том числе церкви, находятся под охраной государства: «Армяне - враги всех религий, кроме своей секты, то есть григорианства. Они разрушили и православную церковь в Карабахе. Таким образом, что именитость проармянских представителей интеллигенции, обратившихся в ЮНЕСКО, ломаного гроша не стоят!»

«Президент Ильхам Алиев исторической победой в Отечественной войне разрешил «нагорно-карабахскую проблему»! Верховный главнокомандующий снял с повестки дня претензии армян по поводу статуса Нагорного Карабаха и уничтожил их проект «Арцах»! Однако, некоторые круги защищают армянских вандалов и представляют миру азербайджанские албанские церкви как армянские. Это же приводит к необоснованным территориальным претензиям армян. «Наш Президент справедливо заявляет, что исторические памятники и церкви, принадлежащие древнему азербайджанскому государству Албания, являются нашим историко-культурным сокровищем», - сказал историк.

Ягуб Махмудов отметил, что христианские памятники в Карабахе являются древним азербайджано-албанским наследием: «Чистую и правдивую историю Албании можно увидеть в Кяльбаджаре. В эпиграфической надписи храма Гандзасар в Кяльбаджаре албано-хачинский князь Гасан Джалал упоминается как «Властелин высокого и великого Арсакского государства, внук царя Албанской области Великого Гасана». Эта надпись еще раз подтверждает, что его предки были из рода Арсак, который принадлежал к древнетюркскому племени. Неслучайно, что албанские христианские мелики, жившие в горной части Карабаха в XVIII веке, в своих письмах Петру I и Екатерине II также подтверждали, что они были албанцами, а не армянами. Эти письма были сфальсифицированы армянскими учеными заменой словосочетаний «албанские тюрки» на «агванские мусульмане», «албанская династия Аршакидов» на «династии армянских начальников».

В средние века христианские государства Европы, проводившие коварную политику против мусульманских государств Востока, покровительствовали армяно-григорианской церкви. В 1441 году, когда с разрешения азербайджанского правителя Джаханшаха центр армянского католикосата был перенесен из города Сис в Киликии в древний азербайджано-албанский монастырь Учкилсе недалеко от азербайджанского города Иреван, албанской церкви было уже свыше 1400 лет. В I веке по инициативе Святого Елисея на территории селения Киш в Шеки на месте древнего святилища был построен первый христианский храм Албании и Кавказа. В начале XIX века, в связи с массовым переселением армян в Карабах, равно как и в другие регионы Северного Азербайджана, начались самые трагические времена для Албанской церкви. И под давлением армяно-григорианской церкви в 1836 году царская Россия упразднила Албанскую церковь, а контроль над материально-культурным наследием церкви перешел к григорианской церкви. Таким образом, была заложена основа для выдвижения армянскими националистами необоснованных территориальных претензий к азербайджанским землям. Именно григорианская церковь, которая играет роль государства в истории армян, придумала ложную армянскую историю. Эта церковь принимала непосредственное участие в образовании и формировании армянских террористических организаций и «закрывала глаза» на геноцид нашего народа, в том числе и Ходжалинский геноцид». В наше время доказательством этого является недавно распространенная фотография вооруженного священника Ованнисяна, убившего азербайджанцев в I Карабахской войне.

Доказано, что армяне - это пришлый на Кавказ народ, в том числе в Северный Азербайджан. Они были переселены сюда царской Россией. Этот факт неопровержимо доказано антропологическими, письменными и другими группами источников, в том числе сотнями архивных документов», - подчеркнул Ягуб Махмудов.