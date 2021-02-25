В постконфликтный период Азербайджан столкнулся с тремя проблемами – Азай Гулиев

БАКУ /Trend/ - В постконфликтный период Азербайджан столкнулся с тремя проблемами.

Об этом, как передает Trend, сказал вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев в ходе 20-го зимнего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По его словам, это, прежде всего, разминирование освобожденных территорий. Гулиев отметил, что со времени подписания трёхстороннего соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией погибло 16 граждан Азербайджана, 10 из которых были гражданские лица, а ранено 66 человек.

Следующим пунктом он указал сложности в привлечении к ответственности лиц, совершивших военные преступления по отношению к Азербайджану.

Гулиев добавил, что роль Минской группы ОБСЕ – это третий вопрос, создающий затруднения. Он заявил, что Армения отказывается предоставлять Азербайджану карту минирования освобожденных территорий. По его словам, члены Минской Группы ОБСЕ должны приложить все усилия для решения этой проблемы, кроме того, им следует содействовать реконструкции освобождённых земель.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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