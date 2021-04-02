Сегодня пятая годовщина апрельских побед азербайджанской армии

Нагорно-карабахский конфликт 2 апреля 2021 09:32 (UTC+04:00)
Сегодня пятая годовщина апрельских побед азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется пять лет со дня побед армии Азербайджана в апрельских боях 2016 года, сообщает в пятницу Trend.

В ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены. В результате атак также был нанесен серьезный ущерб многочисленной общественной и частной собственности, в том числе гражданской инфраструктуре. Были разрушены 232 частных жилых дома, 99 электрических столбов, три электроподстанции, километры водопроводных и газовых труб. Вооруженные силы Армении нанесли удары управляемыми ракетами по социальным учреждениям, включая школы, больницы и места поклонения. В одну из мечетей артиллерийские снаряды крупного калибра попали во время богослужения.

С целью пресечения армянской провокации, обеспечения безопасности гражданского населения командованием Вооруженных сил Азербайджана было принято решение о неотложных ответных мерах в направлениях Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули.

В результате в ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле Тепе в направлении Физулинского района, позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз.

В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих противника.

Пятого апреля с 12:00 операции на линии противостояния азербайджанских и армянских войск по соглашению сторон были остановлены.

По итогам боев Вооруженными силами Азербайджана были освобождены от армянской оккупации более 2000 гектаров территории, еще большая территория с оперативной точки зрения перешла под контроль армии Азербайджана. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана осуществили укрепительные работы на освобожденных землях.

Апрельские бои продемонстрировали высокую боеспособность азербайджанской армии, став показателем внимания, уделяемого армии Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, способность ВС страны в любой момент освободить оккупированные территории. Победами в апрельских боях было положено начало освобождению земель Азербайджана от армянской оккупации.

(Редактор: Натаван Эфендиева)

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