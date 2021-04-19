Азербайджан смотрит в будущее, хотя и не забудет преступлений, совершенных против него Арменией – депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан смотрит в будущее, хотя азербайджанский народ никогда не забудет преступлений, совершенных против него Арменией.

Как сообщает Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана Кямал Джафаров во время 9-го заседания весенней сессии ПАСЕ.

«Мы не имеем в виду абсолютную и бесконечную концепцию мира, мы подразумеваем достижимый и практический мир», – сказал он.

Депутат подчеркнул, что с момента подписания трехстороннего заявления между Азербайджаном, Россией и Арменией на освобожденных азербайджанских территориях от мин погибли 20 мирных граждан Азербайджана.

Он также отметил, что Азербайджан сейчас находится на первом этапе восстановления Карабаха.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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