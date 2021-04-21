Теперь, когда подписано соглашение о прекращении огня в Карабахе, время двигаться вперед – комиссар по правам человека

БАКУ /Trend/ - Теперь, когда подписано соглашение о прекращении огня [для окончания Второй карабахской войны], нужно двигаться вперед.

Как сообщает Trend, об этом сказала комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в ходе 13-го заседания весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 2021 года.

Она отметила, что внимательно следила за ситуацией до и после подписания трехстороннего заявления между Азербайджаном, Россией и Арменией от 10 ноября 2020 года.

«Я могу только сказать, что готова поехать туда [на освобожденные азербайджанские земли] в любое время со своей командой, чтобы быть полезной. У моего офиса есть опыт, когда дело доходит до постконфликтных районов», – сказала она.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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