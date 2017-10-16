Азербайджану следует остерегаться новых провокаций Армении – эксперт

16 октября 2017 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Милитаризация Армении не является чем-то новым, так как этот процесс стоял на повестке дня со дня обретения страной независимости.

Об этом сказал Trend в понедельник вице-председатель турецкого аналитического центра Strategic Outlook, эксперт Мехмет Фатих Озтарсу, комментируя предоставление Россией Армении кредита в 100 миллионов долларов на приобретение современного оружия.

На днях правительство Армении утвердило проект соглашения о предоставлении оборонного кредита.

“Очевидно, что Армении нужно иметь больше оружия для того, чтобы оставаться так называемой “сильной страной”, как считает руководство страны. Но это только для укрепления внутренней стабильности и сохранения власти режима", - сказал Озтарсу.

Эксперт считает, что армянская сторона идет по пути провокаций и агрессии.

“Мы видим их неправильную политику, когда речь идет о нагорно-карабахском конфликте. Очевидно использование ими этого оружия на линии соприкосновения войск”, - сказал он.

Подчеркнув, что до сих пор политические дискуссии, переговоры и встречи между армянской и азербайджанской сторонами не были продуктивными, Озтарсу отметил, что главная цель политики Еревана – выставить Азербайджан страной-агрессором.

“Это должно измениться, и все должно опираться на взаимное доверие", - сказал эксперт, отметив, что Азербайджану также следует остерегаться новых провокаций со стороны Армении.

Ранее министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что военные поставки по российскому кредиту на 200 миллионов долларов завершатся до конца 2017 года. Документ о кредите был подписан еще 25 июня 2015 года, но вступил в силу только 10 февраля 2016 года.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Гюльгыз Мурадова. Текст: Элина Мамедова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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