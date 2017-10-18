Турецкий депутат поздравил азербайджанский народ с Днем независимости

18 октября 2017 08:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Депутат парламента Турции, глава парламентской группы дружбы "Турция-Азербайджан" Недждет Унувар поздравил азербайджанский народ с Днем независимости Азербайджана.

Унувар сказал Trend, что испытывает чувство гордости в связи с 26-ой годовщиной восстановления независимости Азербайджана.

"Поздравляю азербайджанский народ, чту память ваших шехидов", - сказал депутат.

Отметим, что 18 октября в Азербайджане отмечается 26-я годовщина восстановления государственной независимости

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Azernews Newspaper
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