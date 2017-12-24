Роб Собхани: Азербайджан - независимый и надежный партнер мирового сообщества

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является независимым и надежным партнером мирового сообщества наций, сказал Trend Роб Собхани, генеральный директор Caspian Group Holdings.

По его словам, такие надежные партнеры, как Азербайджан, имеют большое значение во всех сферах сотрудничества международного сообщества, включая дипломатическое, экономическое, культурное и военное.

«Это очень важно, так как это в первую очередь свидетельствует о стабильности Азербайджана. Мировые державы, такие как Китай, ЕС и Америка, могут рассчитывать на долгосрочное и надежное сотрудничество с Азербайджаном», - сказал Собхани.

Среди наиболее значимых достижений Азербайджана, Собхани выделил независимую внешнюю политику, экономический рост [который влечет расширение среднего класса] и восстановление азербайджанской идентичности как внутри, так и за пределами страны.

«Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев заложил основу современной независимой внешней политики Азербайджана, что на практике означает, что никто не может диктовать Азербайджану условия. Стабильность политической системы Азербайджана за последние 25 лет привела к устойчивому экономическому росту, который вытащил сотни тысячи азербайджанцев из бедности. Сегодня, по данным Всемирного банка, уровень бедности в Азербайджане сократился до пяти процентов», - сказал он, отметив, что это замечательное достижение, означающее, что руководство Азербайджана смогло расширить средний класс.

Что касается восстановления азербайджанской идентичности внутри страны и на международной арене, то Собхани также считает это важным достижением последних 25 лет.

«И Президент Ильхам Алиев, и Первая леди Мехрибан Алиева являются авторами этого достижения. На протяжении веков нации выживали, потому что им удавалось сохранить свою идентичность. Спустя годы, когда историки будут писать историю Азербайджана с момента его независимости, они будут указывать на тот факт, что руководство Азербайджана сохранило культуру, язык и наследие Азербайджана для следующих поколений», - сказал он.

Собхани также подчеркнул, что Азербайджан зарекомендовал себя на мировой арене как надежный партнер по энергетической безопасности.

В то время как соседи Азербайджана используют экспорт энергетических ресурсов в своих политических целях, руководство Азербайджана осознает, что потребители во всем мире хотят стабильности, и Азербайджан обеспечивает им эту стабильность, сказал гендиректор.

«По этой причине Азербайджан стал стержнем энергетической безопасности в регионе Каспийского моря. "Южный газовый коридор" также станет для правительства Азербайджана одним из основных источников дохода, что позволит увеличить инвестиции в неэнергетический сектор экономики Азербайджана, в частности в такие отрасли, как легкая промышленность и туризм. Чтобы закрепить во всем мире признание роли Азербайджана в качестве надежного поставщика газа, SOCAR и ее партнеры должны начать глобальную кампанию через радио, телевидение и социальные медиа под названием «Азербайджан: Энергетика для всего мира», - отметил Собхани.

Собхани также подчеркнул атмосферу религиозной толерантности в Азербайджане, которая сама по себе уникальна в мусульманском мире.

«Фактически Азербайджан может быть образцом того, как мусульманская страна может вместить людей с различной верой. Христиане, еврейская община чувствуют себя в безопасности в Азербайджане, а члены веры бахаи могут свободно исповедовать свою религию. Народ Азербайджана должен гордиться этой атмосферой религиозной толерантности, которая отражает добрую природу и характер азербайджанского народа», - отметил он.

Собхани подчеркнул, что свобода вероисповедания является фундаментальным правом человека, и дипломаты и политики Азербайджана должны это подчеркивать на международных мероприятиях и в таких столицах крупных держав, как Вашингтон, Париж и Лондон.

(Автор: Гюльгиз Мурадова. Текст: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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