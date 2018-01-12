МИД России прокомментировал заявление Госдепа США о непосещении Азербайджана (версия 2)

12 января 2018 15:17 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Рекомендацию о непосещении Азербайджана могли давать люди, которые не имеют никакого представления об этой стране.

Об этом сказала в пятницу в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя включение Азербайджана Госдепартаментом США в категорию стран с риском террора.

Она отметила, что Азербайджан проводил многие международные мероприятия и в сфере спорта, и в сфере культуры.

«Это могли писать люди, которые никогда не были в Баку. Я как человек, который неоднократно и с большим удовольствием приезжает в Азербайджан, могу сказать, что это просто несусветная чушь писать о том, что рекомендуется туристам не приезжать в Азербайджан. Это могли писать те, которые вообще не представляют себе ни Азербайджан, ни культуру, ни политические реалии этой страны», - сказала Захарова.

Отметим, что Госдеп США подготовил рекомендации для информирования американских туристов о рисках безопасности во время поездок в зарубежные страны. Азербайджан включен во вторую категорию стран с риском для американских туристов, то есть в список стран, во время посещения которых необходимо быть предельно осторожными.

Комментируя данное заявление, ранее в МИД Азербайджана сказали, что Азербайджан резко осуждает все формы и проявления терроризма.

"Очень удивляет, что США включили Азербайджан в эту категорию, тогда как в последние годы приток туристов в страну вырос на 24 процента, численность приехавших в Азербайджан иностранных граждан превысила 2,7 миллиона человек, страна провела первые Европейские игры, IV Игры исламской солидарности, гонки Формулы 1, мероприятия по межкультурному и межрелигиозному диалогу, другие престижные мероприятия политического, экономического, спортивного и культурного характера высокого уровня", - говорилось в сообщении МИД.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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