Президент Ильхам Алиев встретился с директором американской компании Black Rock (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Давосе встретился с основателем, председателем наблюдательного совета и исполнительным директором американской компании Black Rock Лоренсем Финком.

Лоуренс Финк проинформировал Президента Ильхама Алиева о возглавляемой им компании. Он отметил, что компания Black Rock, имеющая в настоящее время свыше 70 офисов более чем в 30 странах, является крупнейшей в мире инвестиционной компанией с инвестиционным портфелем в 6,3 миллиарда долларов США.

Подчеркнув, что в мире с интересом наблюдают за развитием ненефтяного сектора в Азербайджане, осуществляемыми в этой области реформами, Лоуренс Финк выразил надежду, что в ближайшие годы Азербайджан будет выступать не только в качестве инвестора компании Black Rock, но и объекта вложения ее инвестиций. Лоуренс Финк с удовлетворением сообщил, что в ближайшее время посетит Азербайджан и еще раз ознакомится с инвестиционными возможностями нашей страны.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сотрудничество, налаженное между Государственным нефтяным фондом Азербайджана и компанией Black Rock, вызывает удовлетворение. Глава государства рассказал об эффективных реформах, осуществляемых в последние годы в различных отраслях экономики в нашей стране. Президент Ильхам Алиев говорил о глобальных проектах, осуществляемых при лидерстве и по инициативе Азербайджана, в том числе проектах Южный газовый коридор, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также Алятской свободной торговой зоны, отметил, что данные проекты являются очень выгодными для инвестирования.

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