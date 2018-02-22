Эльдар Султанов: Сумгайытские столкновения были совершены армянскими сепаратистскими силами по заранее подготовленному сценарию

БАКУ /Trend/ - Сумгайытские столкновения были совершены армянскими сепаратистскими силами по заранее подготовленному сценарию. Об этом сказал глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, выступая на мероприятии, посвященном 30-летней годовщине сумгайытских событий.

Султанов добавил, что благодаря следственно-оперативным мерам, проведенным следственно-оперативной группой, была раскрыта истинная суть событий, установлено, что они были совершены армянскими сепаратистскими силами по сценарию, заранее подготовленному по указанию проармянских сил, представленных в советском руководстве. «В качестве подтверждения сказанному, приведу в качестве примера тот факт, что 31 марта 2016 года в Москве, во время презентации книги «О сумгайытских событиях из первоисточников» журналиста Саадат Гадировой выступил член первой следственно-оперативной группы прокуратуры СССР Владимир Калиниченко и другие участники, которые сказали, что сумгайытские события были организованы Комитетом госбезопасности (КГБ) СССР по заказу руководства СССР, служащего армянскому лобби, и поэтому никто из организаторов столкновений не был привлечен к ответственности», - отметил Султанов.

Глава пресс-службы генпрокуратуры добавил, что в настоящее время следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана продолжает комплексные следственно-оперативные меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех организаторов столкновений, а также разоблачению их пособников.

Эльдар Султанов подчеркнул, что на сайте генпрокуратуры функционирует рубрика «Сумгайытские события», где можно ознакомиться с материалами следствия, а также с переведенными на несколько языков фильмами, рассказывающими о зверствах армян.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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