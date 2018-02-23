Президент Ильхам Алиев выделил средства на техобеспечение агросектора

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по усилению технического обеспечения аграрного сектора.

Согласно распоряжению, учитывая важность продолжения работ в данном направлении, с целью устойчивого развития традиционных сельскохозяйственных областей, таких как зерноводство, хлопководство, рисоводство, чаеводство и садоводство, обеспечения нужд производителей сельскохозяйственной продукции в технике, оборудовании, комплектах для оросительных систем, ОАО "Агролизинг" будет выделено 160 миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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