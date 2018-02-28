Обнародовано точное число избирателей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уточнен единый список избирателей.

В него входят 5 192 042 человека, сказал журналистам в среду заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Натиг Мамедов.

Он добавил, что число избирателей в Азербайджане возросло на 0,6 процента, то есть на 28 792 человека.

По словам Мамедова, ЦИК завершит работу по утверждению и обнародованию постоянного списка избирателей на 2018 год до третьего марта.

Отметим, что в Азербайджане 11 апреля состоятся президентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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