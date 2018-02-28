Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Центра перевода

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об обеспечении деятельности Центра перевода.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и предоставить главе государства предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать об этом главу государства; в течение трех месяцев утвердить по согласованию с Президентом устав, структуру и предел численности работников; с момента государственной регистрации Центра в качестве юридического лица публичного права в течение месяца обеспечить передачу государственного имущества, находящегося в пользовании Центра перевода при Кабинете министров, на его баланс; проконтролировать приведение в соответствие с указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом главу государства; решить вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.

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