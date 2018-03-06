Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство комплекса ASAN Həyat в Имишли

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о проектировании и строительстве комплекса ASAN Həyat в Имишли.

Согласно распоряжению, учитывая важность продолжения работ в данной области, с целью проектирования и строительства комплекса ASAN Həyat в Имишли Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана из госбюджета будет выделено 19,9 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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