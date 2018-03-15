Михаил Джанелидзе: Азербайджан играет важную роль в организации регионального сотрудничества (версия 2)

15 марта 2018 14:18 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в организации регионального сотрудничества. Об этом на пресс-конференции в четверг по итогам встречи в Баку глав МИД Азербайджана, Грузии, Турции и Ирана сказал министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

"Мы поддерживаем усилия Азербайджана в организации сотрудничества в регионе, и в частности проведения сегодняшней четырехсторонней встречи, которая даст импульс расширению нашего сотрудничества", - сказал Джанелидзе.

Он также выразил признательность азербайджанской стороне за поддержку территориальной целостности Грузии и заявил, что Грузия также поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

"Сегодняшний документ о сотрудничестве, подписанный нами, послужит увеличению нашего взаимного инвестиционного потенциала, а также развитию сотрудничества в приоритетных для нас сферах", - сказал министр.

(Автор: Али Мустафаев)

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