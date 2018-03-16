Бакинский форум - площадка для обмена опытом мирового уровня - президент Молдовы

16 марта 2018 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проводимый Азербайджаном Глобальный Бакинский форум создал площадку для обмена опытом не только регионального, но и мирового уровня.

Об этом в пятницу сказал журналистам в рамках VI Глобального Бакинского форума президент Молдовы Игорь Додон.

"Мы выслушали важные и интересные высказывания и идеи, касающиеся не одного, а нескольких регионов. В частности, с моим участием состоялись обсуждения ситуации на Балканах, где сейчас остается нерешенным ряд проблем, и я считаю, что Бакинский форум осветил эти проблемы на достойном уровне", - сказал Игорь Додон.

Он отметил, что форум организован Азербайджаном на высоком уровне, необходимом для обсуждения и оценки важных вопросов.

15 марта в Баку начал работу VI Глобальный Бакинский форум на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют около 500 представителей из 50 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые.

18-19 марта в рамках Форума состоится VII Международный книжный саммит.

(Автор: Али Мустафаев)

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