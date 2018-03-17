В Азербайджане кандидатам в президенты будет выделено 6 часов эфирного времени в неделю - ЦИК

17 марта 2018 19:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане кандидатам в президенты будет выделено 6 часов эфирного времени в неделю.

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) были рассмотрены вопросы по созданию комиссии с целью распределения бесплатного эфирного времени и определения времени и места начала жеребьевки.

Заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов сказал, что, в общей сложности, Общественным каналом телерадиовещания Азербайджана кандидатам будет выделено 6 часов эфирного времени в неделю.

На заседании с целью распределения бесплатного эфирного времени была создана комиссия из 4 человек.

Было принято решение о проведении жеребьевки на заседании ЦИК 19 марта.

Отметим, что в Азербайджане президентские выборы состоятся 11 апреля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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