Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Палестины (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял министра иностранных дел Государства Палестина Риада аль-Малики.

Министр передал главе государства приветствия и наилучшие пожелания Президента Палестины Махмуда Аббаса.

Риад аль-Малики отметил, что участие Президента Азербайджана в чрезвычайном саммите ОИС по вопросу Иерусалима, проведенном в Стамбуле, было очень важным, и выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную на этом мероприятии. Он подчеркнул значимость проводимой в Баку в рамках Движения неприсоединения конференции министров и выразил удовлетворение участием в этом мероприятии.

Глава государства отметил важность участия министра иностранных дел Палестины Риада аль-Малики в мероприятии, проводимом в Баку. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с Палестиной и палестинским народом, оценил участие Азербайджана в саммите, проведенном в Стамбуле, как демонстрацию этой солидарности.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Махмуда Аббаса, попросил передать его приветствия Президенту Палестины.

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