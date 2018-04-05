Президент Ильхам Алиев принял участие в промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения в Баку (версия 2)

5 апреля 2018 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку начала работу промежуточная министерская конференция глав МИД в рамках Движения неприсоединения на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии конференции.

Сначала было сделано совместное фото.

Министр иностранных дел председательствующей в Движении неприсоединения Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Арреаса Монсеррат отметил поддержку Президентом его страны Николасом Мадуро деятельности Движения неприсоединения, и передал его приветствия Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и участникам конференции.

На открытии минутой молчания была почтена память президентов и лидеров, ушедших из жизни после последнего саммита Движения неприсоединения, который прошел в венесуэльском городе Маргарита.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на открытии мероприятия с речью.

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