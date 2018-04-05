Эльмар Мамедъяров: Конфликт в Нагорном Карабахе является угрозой для всего мира

5 апреля 2018 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения экономического развития и стабильности в мире необходимо уважение международного права.

Об этом в четверг в Баку сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на промежуточной министерской конференции глав МИД в рамках Движения неприсоединения, посвященной теме "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Министр подчеркнул, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является угрозой не только для региона, но и всего мира. Нагорно-карабахский конфликт, продолжил министр, является основным препятствием для экономического развития и обеспечения мира в регионе.

Как отметил Мамедъяров, Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Однако, к сожалению, требования этих резолюций до сих пор не выполнены, добавил министр.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Индия поддерживает позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте
Политика 4 апреля 19:30
ВС Армении нарушили режим прекращения огня почти 100 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 30 марта 09:41
Италия поддерживает расширение сотрудничества Азербайджана с ЕС - министр (ФОТО)
Политика 29 марта 19:20
Глава МИД Азербайджана принял посла США
Политика 27 марта 20:56
Эльхан Алескеров: Армения обменивает ОДКБ на НАТО
Нагорно-карабахский конфликт 26 марта 20:08
Российский аналитический центр о проблемах в ВС Армении
Армения 26 марта 11:02
Взаимодействие в решении нагорно-карабахского конфликта требует оптимистического подхода - верховный комиссар ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 22 марта 15:23
Большие надежды армянской дипломатии, или Конгресс, где разбиваются мечты
Армения 19 марта 18:57
Азербайджан - сторонник мира и стабильности в регионе - МИД
Политика 16 марта 11:08
Эльмар Мамедъяров встретился с главой Международной энергетической хартии
Политика 16 марта 03:17
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 15 марта 16:43
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 14 марта 20:24
"Карабахский узел" давит всё сильнее: Армении не поможет и ОДКБ
Политика 14 марта 11:27
Азербайджан работает над привлечением инвестиций в развитие новых торговых маршрутов - МИД
Точка зрения 13 марта 12:06
ПА ОБСЕ заявила о нейтральной позиции при наблюдении за президентскими выборами в Азербайджане
Политика 12 марта 20:11
Глава МИД Азербайджана провел встречу в Баку с министром обороны Грузии
Политика 9 марта 15:04
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 7 марта 12:30
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 6 марта 10:46