Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в приеме, устроенном в честь министров иностранных дел Движения неприсоединения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Центре Гейдара Алиева был устроен прием в честь министров иностранных дел Движения неприсоединения.

В церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана выступила на церемонии.

Затем был продемонстрирован видеоролик о выдвижении Азербайджана на проведение Всемирной выставки «Ехро 2025».

Церемония продолжилась концертной программой.

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