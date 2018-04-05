Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в приеме, устроенном в честь министров иностранных дел Движения неприсоединения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Центре Гейдара Алиева был устроен прием в честь министров иностранных дел Движения неприсоединения.
В церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
Первый вице-президент Азербайджана выступила на церемонии.
Затем был продемонстрирован видеоролик о выдвижении Азербайджана на проведение Всемирной выставки «Ехро 2025».
Церемония продолжилась концертной программой.
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