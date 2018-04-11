Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в голосовании на президентских выборах (версия 2)

11 апреля 2018 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 11 апреля 2018 года - день очередных президентских выборов в истории современного независимого Азербайджана.

С первых минут начала процесса выборов на избирательном участке номер 6, расположенном в средней школе номер 6 Сабаильского избирательного округа номер 29 города Баку, наблюдается особое оживление.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с супругой Мехрибан Алиевой и членами семьи прибыл на избирательный участок.

Президент Ильхам Алиев зашел в комнату для голосования, взял избирательный бюллетень, вошел в кабину, а затем опустил бюллетень в урну.

За этим моментом наблюдали представители печатных органов, телевизионных каналов республики и зарубежных стран.

Затем проголосовали Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи.

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