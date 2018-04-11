Джавид Гурбанов: Президентские выборы в Азербайджане отражают свободное волеизъявление народа (ФОТО)

11 апреля 2018 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проводимые в Азербайджане президентские выборы отражают свободное волеизъявление народа и проходят абсолютно прозрачно, сказал в среду президент ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов.

Гурбанов проголосовал на 15-м избирательном участке 16-го Нариманов-Низаминского избирательного округа.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 10:00, на президентских выборах в республике проголосовали 18,71 процента избирателей, то есть 994 196 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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