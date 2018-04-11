Полад Бюльбюль оглы: Азербайджанский народ сделает правильный выбор

Азербайджанский народ сделает правильный выбор на сегодняшнем голосовании за нового президента республики, заявил на московском избирательном участке посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, передает "Вестник Кавказа".

Он отметил, что в жизни каждого государства, каждого народа выборы президента, выборы лидера – это очень ответственный и важный день, который определяет развитие страны на ближайшие годы.

"Выборы, которые проводятся сегодня в Азербайджане, были хорошо подготовлены и широко освещались. В самой республике присутствует множество международных наблюдателей, в том числе из России, как по линии Межпарламентской ассамблеи, так и по линии СНГ, и по линии двусторонних отношений. В России открыты три избирательных участка – в Москве при посольстве Азербайджанской Республики, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге при генеральных консульствах", - сообщил посол.

"По имеющимся у меня данным на 10 часов утра по московскому времени, наши граждане, которые находятся в РФ, голосуют очень активно, настроение у всех приподнятое. Я уверен, что азербайджанский народ сделает правильный выбор. Успехи Азербайджана за последние годы налицо, уверен, что республика и в дальнейшем не сойдет со взятого правильного курса", - подчеркнул Полад Бюльбюль оглы.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

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