Президентские выборы в Азербайджане прошли свободно и согласно демократическим принципам - наблюдатель от Украины

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане прошли свободно, согласно демократическим принципам и в полном соответствии с действующими законодательными процедурами, сказал в среду на пресс-конференции руководитель наблюдательной миссии от парламента Украины Максим Курячий.

Руководитель наблюдательной миссии отметил, что не было замечено никаких существенных нарушений действующего избирательного кодекса, которые бы повлияли на искажение свободного волеизъявления азербайджанского народа. Новость обновляется Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.