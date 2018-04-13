ЕС распространил заявление по президентским выборам в Азербайджане

13 апреля 2018 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейская служба внешних связей распространила заявление по президентским выборам, которые прошли в Азербайджане 11 апреля.

ЕС ожидает продолжения диалога и тесного сотрудничества с Азербайджаном в течение нового срока полномочий Президента Ильхама Алиева на благо народа Азербайджана и отношений между ЕС и Азербайджаном, говорится в заявлении.

«Как было отмечено наблюдательной миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, власти Азербайджана проявили позитивное отношение к международным наблюдателям, которые смогли свободно осуществлять свою деятельность, что является конструктивном шагом», - сказано в заявлении.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в Азербайджане проголосовали 3 962 123 избирателей.

(Автор: Ляман Зейналова)

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