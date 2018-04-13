Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с юными изобретателями (ФОТО)

13 апреля 2018 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в пятницу встретилась с юными азербайджанскими изобретателями - учредителями всемирно известного стартапа Рейнерджи (Rainergy) Рейхан Джамаловой и Захрой Гасымзаде.

На встрече 15-летние изобретатели предоставили широкую информацию о своих проектах и дальнейших планах. Было отмечено, что Рейнерджи – устройство, вырабатывающее энергию из дождевой воды. Изобретенное ими устройство в будущем может открыть широкие возможности в развитии альтернативных источников энергии.

Напомним, что устройство Рейнерджи, совместно изобретенное девятиклассницами лицея «Истек» Рейхан и Захрой, вызвало большой интерес на Глобальном саммите предпринимательства-2017, особо отмечено советником президента США Иванкой Трамп.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева отметила, что наличие таких юных талантов в Азербайджане очень вдохновляет ее и радует. Подчеркнув, что гордится формированием такого молодого поколения в стране, она отметила, что государство окажет необходимую поддержку их проекту, всегда будет уделять внимание юным талантам и стартапам.

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